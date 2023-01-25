На ВДНХ стартовал фестиваль в честь юбилея Владимира Высоцкого

Никита Высоцкий поведал присутствующим несколько интересных фактов из биографии отца. Например, как он спустя восемь лет после своей гибели был посмертно удостоен государственной премии Советского Союза. Это был уникальный и единственный такой случай. Актер отметил, что практически в каждой песне, в каждом стихе его отца всегда есть одна основная мысль и, как правило, она звучит в последних строках произведения.