На ВДНХ стартовал фестиваль в честь юбилея Владимира Высоцкого

25 января легендарному советскому поэту, актеру и музыканту Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 85 лет. В честь юбилейной даты на ВДНХ стартовал фестиваль «Высоцкий. Я люблю». Тысячи людей смогут посетить поэтические и музыкальные вечера, а также кинопоказы. Открыла фестиваль творческая встреча с сыном барда Никитой Высоцким.
В этот вечер в лектории павильона «Рабочий и колхозница» не было ни одного свободного места. Поклонники творчества выдающегося поэта жадно вслушивались в уже знакомые им строки, будто пытаясь найти в них новый смысл. В лице сына любимого артиста они узнавали пронзительный взгляд отца, а в голосе слышали знакомую хрипотцу.
«Огромное количество людей считают, что на них он повлиял. В какую сторону? В сторону желания настоящего, желания правды, желания быть самим собой, а не казаться кем-то», — размышляет вслух сын барда.
Никита Высоцкий поведал присутствующим несколько интересных фактов из биографии отца. Например, как он спустя восемь лет после своей гибели был посмертно удостоен государственной премии Советского Союза. Это был уникальный и единственный такой случай. Актер отметил, что практически в каждой песне, в каждом стихе его отца всегда есть одна основная мысль и, как правило, она звучит в последних строках произведения.
«Для меня главный его месседж — не только мне, но я его считаю для себя очень важным — это «выбирайтесь своей колеей». Надо искать свой путь, надо искать свое предназначение, а не следовать вслед за кем-то. Надо быть собой, надо не бояться этого. Во всяком случае, он так жил. Вот в этом смысле я бы хотел быть на него похожим», — уверен Никита Высоцкий.
Никита Владимирович признался, что и для него в репертуаре отца есть свои, «особые» песни.
«Многие песни я слышал просто от него и у меня с ними связаны какие-то мои детские воспоминания. Как, скажем, с песней про жирафа — «Жираф большой». Я ее слышал с четырех лет и был уверен вместе с братом, что эта песня про нашего плюшевого жирафа», — вспомнил артист.
Фестиваль «Высоцкий. Я люблю» продлится до 29 января. На всей территории ВДНХ будут звучать песни советского барда, здесь покажут спектакль и устроят концерт с его композициями, пригласят на фильм «Служили два товарища», а завершит цикл мероприятий лекция «Сказки Владимира Высоцкого».