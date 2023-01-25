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«Яндекс» научил нейросеть расшифровывать архивные документы

Технологии
«Яндекс» научил нейросеть расшифровывать архивные документы

Специалисты компании «Яндекс» научили нейросеть расшифровывать архивные записи со сложной дореволюционной орфографией. Новый алгоритм учитывает особенности почерка, а также опознает утратившие актуальность буквы и понимает особую структуру документов.

Как пишет «Вечерняя Москва», опробовать новую технологию можно, воспользовавшись сервисом «Поиск по архивам».

Ожидается, что новый сервис «Яндекс» облегчит работу историкам, социологам, демографам и генеалогам, вынужденным тратить на расшифровку архивных рукописных текстов до получаса времени. Благодаря «Поиску по архивам» сделать это можно за считанные секунды.
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