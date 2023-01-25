«Яндекс» научил нейросеть расшифровывать архивные документы

Ожидается, что новый сервис «Яндекс» облегчит работу историкам, социологам, демографам и генеалогам, вынужденным тратить на расшифровку архивных рукописных текстов до получаса времени. Благодаря «Поиску по архивам» сделать это можно за считанные секунды.