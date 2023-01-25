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В Silverado заявили о восстановлении импорта смартфонов и стиральных машин в Россию

Экономика
В Silverado заявили о восстановлении импорта смартфонов и стиральных машин в Россию

Россия смогла восстановить импорт смартфонов, бытовой техники и легковых машин благодаря тому, что некоторые страны стали перевалочными пунктами для перенаправления таких товаров в РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад американской некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator.

Китай, Белоруссия и Турция увеличили поставки своей продукции в РФ выше того уровня, который был до февраля прошлого года. По этой причине многие зарубежные потребительские товары остаются доступными для россиян.

Эксперты Silverado выяснили, что импорт в Россию осенью вырос с минимумов, зафиксированных весной 2022 года, до месячных показателей 2019-го — начала 2022 года.

В 2022 году импорт подержанных автомобилей во Владивосток превысил 197 тысяч штук. Об этом сообщает «ФедералПресс».
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