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Французский политик Филиппо призвал Париж выступить против поставок танков Киеву

Армия
Французский политик Филиппо призвал Париж выступить против поставок танков Киеву

Североатлантический альянс толкает мир к глобальному конфликту поставками на Украину танков западного производства, заявил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

По его словам, только глупцы могут радоваться новостям о новом раунде военной поддержки Киева.

«Скоро объявят о поставке Зеленскому танков Leopard и Abrams. План НАТО по третьей мировой войне разворачивается, а дураки аплодируют», — сказал Филиппо.

На этом фоне политический деятель призвал Париж выступить против милитаризации Украины и «бросить вызов НАТО» ради деэскалации напряженности.

Ранее, как передает RT, стало известно о намерении Берлина одобрить Польше и другим западным странам реэкспорт танков Leopard на Украину.
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