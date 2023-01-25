Французский политик Филиппо призвал Париж выступить против поставок танков Киеву

Североатлантический альянс толкает мир к глобальному конфликту поставками на Украину танков западного производства, заявил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
По его словам, только глупцы могут радоваться новостям о новом раунде военной поддержки Киева.
«Скоро объявят о поставке Зеленскому танков Leopard и Abrams. План НАТО по третьей мировой войне разворачивается, а дураки аплодируют», — сказал Филиппо.
На этом фоне политический деятель призвал Париж выступить против милитаризации Украины и «бросить вызов НАТО» ради деэскалации напряженности.
Ранее, как передает RT, стало известно о намерении Берлина одобрить Польше и другим западным странам реэкспорт танков Leopard на Украину.