Уникальное устройство для лечения рака разработали в Новосибирске

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Необыкновенный аппарат для диагностики и лечения онкологических заболеваний спроектировали и собрали в Новосибирске. В настоящее время изобретение испытывают специалисты.
В Новосибирске приборостроительное предприятие при сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого осуществляет проект «Диатер-М», пишет сетевое издание «МК в Новосибирске». Разработанный прибор с помощью метода ультразвуковой диагностики и лечения поможет определять и лечить онкологию, отметили в правительстве Новосибирской области.
Новый аппарат уже проходит испытания и демонстрирует высокую точность. Помимо этого, он не требует наркоза или приема сильнодействующих медикаментов. Регистрация изобретения уже стартовала в Росздравнадзоре. После этого уникальный прибор направят в онкоцентры РФ. Серийный выпуск планируют начать в 2024 году.