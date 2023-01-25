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Уникальное устройство для лечения рака разработали в Новосибирске

Технологии
Уникальное устройство для лечения рака разработали в Новосибирске

pxhere.com

Необыкновенный аппарат для диагностики и лечения онкологических заболеваний спроектировали и собрали в Новосибирске. В настоящее время изобретение испытывают специалисты.

В Новосибирске приборостроительное предприятие при сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого осуществляет проект «Диатер-М», пишет сетевое издание «МК в Новосибирске». Разработанный прибор с помощью метода ультразвуковой диагностики и лечения поможет определять и лечить онкологию, отметили в правительстве Новосибирской области.

Новый аппарат уже проходит испытания и демонстрирует высокую точность. Помимо этого, он не требует наркоза или приема сильнодействующих медикаментов. Регистрация изобретения уже стартовала в Росздравнадзоре. После этого уникальный прибор направят в онкоцентры РФ. Серийный выпуск планируют начать в 2024 году.
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