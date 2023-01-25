Уникальное устройство для лечения рака разработали в Новосибирске

Новый аппарат уже проходит испытания и демонстрирует высокую точность. Помимо этого, он не требует наркоза или приема сильнодействующих медикаментов. Регистрация изобретения уже стартовала в Росздравнадзоре. После этого уникальный прибор направят в онкоцентры РФ. Серийный выпуск планируют начать в 2024 году.