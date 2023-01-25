Политолог Кедми: у Киева не осталось надежды на победу

По его мнению, ошибка Запада в оценке сил, которыми располагает ВС РФ, обернулась для Украины колоссальными потерями. НАТО собирает снаряды для ВСУ у всех своих вассалов, у них нет достаточного количества современных танков для противостояния России, считает политолог.