Западные страны недооценили возможности российской армии, когда готовили Украину к нападению, отметил политолог Яков Кедми.
США и их союзники только сейчас начали осознавать реальное значение слов российского президента Владимира Путина «мы еще не начали воевать», уточнил Кедми в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
По его мнению, ошибка Запада в оценке сил, которыми располагает ВС РФ, обернулась для Украины колоссальными потерями. НАТО собирает снаряды для ВСУ у всех своих вассалов, у них нет достаточного количества современных танков для противостояния России, считает политолог.
«Удержать (сегодняшние позиции. — Прим. ред.) Украине может помочь только один человек. Его зовут Владимир Владимирович Путин. А если он решит, что Украина не должна удержать сегодняшние позиции, она их не удержит», — заключил эксперт.
Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал предложенный Киевом пакт о взаимном ненападении с Белоруссией попыткой украинских властей выиграть время.