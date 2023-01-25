Депутат Швыткин: российский танк Т-90М превосходит немецкий Leopard 2 в огневой мощи

В среду политик прокомментировал «Ленте.ру» решение ФРГ об отправке на Украину партии из десяти танков Leopard 2. Позже о возможных поставках еще 30–50 танков Abrams сообщили в США. Швыткин признал, что у немецких машин сильная огневая мощь, но она уступает возможностям российских боевых танков Т-90М.