Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Депутат Швыткин: российский танк Т-90М превосходит немецкий Leopard 2 в огневой мощи

Армия
Депутат Швыткин: российский танк Т-90М превосходит немецкий Leopard 2 в огневой мощи

Немецкий танк Leopard 2 уступает в огневой мощи модернизированному российскому Т-90М «Прорыв», заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

В среду политик прокомментировал «Ленте.ру» решение ФРГ об отправке на Украину партии из десяти танков Leopard 2. Позже о возможных поставках еще 30–50 танков Abrams сообщили в США. Швыткин признал, что у немецких машин сильная огневая мощь, но она уступает возможностям российских боевых танков Т-90М.

«Я бы никоим образом не стал говорить, что у Leopard есть превосходство над нашими танками», — уточнил Швыткин.

О способностях американских Abrams в свою очередь высказался заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Тот напомнил, что они не очень эффективно показали себя на Ближнем Востоке.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал возможную поставку американских танков Украине «вопиющей провокацией», передает RT.
abrams leopard швыткин
Военкоры ФАН
Лучшие в аду