Прокофьева вспомнила их с Заворотнюк мизерные гонорары за съемки в «Моей прекрасной няне»

Комедийный сериал «Моя прекрасная няня», выходивший на экраны с 2004-го по 2009 год, прославил многих задействованных в нем артистов. Однако, как рассказала актриса Ольга Прокофьева, платили им с главной звездой ситкома Анастасией Заворотнюк очень мало.
По словам Прокофьевой, у них были самые низкие гонорары. Актриса в беседе с «7Дней» подчеркнула, что даже приглашенные на эпизодические роли артисты получали больше.
«Когда мы сдружились с Сережей Жигуновым, он над нами подтрунивал: «У вас на лбу написано, что вас, девчонок, можно обдурить!» Первый договор был подписан практически на год, и все это время мы зарабатывали по минимуму. У нас до зимы «удобства», извините, были на улице», — вспомнила Прокофьева.
Ранее актер Павел Сердюк, исполнивший в «Моей прекрасной няне» роль Дениса Шаталина, рассказал, сколько получал за съемки в этом сериале.