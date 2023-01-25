Прокофьева вспомнила их с Заворотнюк мизерные гонорары за съемки в «Моей прекрасной няне»

Комедийный сериал «Моя прекрасная няня», выходивший на экраны с 2004-го по 2009 год, прославил многих задействованных в нем артистов. Однако, как рассказала актриса Ольга Прокофьева, платили им с главной звездой ситкома Анастасией Заворотнюк очень мало.