В Петербурге возбудили дело после сноса исторической ограды мясокомбината им. Кирова

Уголовное дело возбудили по факту сноса исторической ограды мясокомбината им. Кирова в Московском районе Петербурга, сообщает городская прокуратура. На днях объект культурного наследия начали демонтировать без разрешения — до прибытия полиции рабочие успели снести ровно половину ограждения. Ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.