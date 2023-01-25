В Петербурге возбудили дело после сноса исторической ограды мясокомбината им. Кирова

Уголовное дело возбудили по факту сноса исторической ограды мясокомбината им. Кирова в Московском районе Петербурга, сообщает городская прокуратура. На днях объект культурного наследия начали демонтировать без разрешения — до прибытия полиции рабочие успели снести ровно половину ограждения. Ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.
Ограда знаменитого предприятия является объектом, охраняемым государством, однако по документам проходит как бесхозное имущество. Отмечается, что местные чиновники узнали об инциденте из социальных сетей.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить информацию о планируемом сносе исторического Дома княгини Шаховской в Петербурге, который на протяжении длительного периода находился на реконструкции. Горожане и активисты неоднократно жаловались в Смольный, но команда губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать проблему.