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Минфин РФ не исключил введения налога с майнинга криптовалют

Экономика
Минфин РФ не исключил введения налога с майнинга криптовалют

В российском министерстве финансов поддержали введение налога на майнинг криптовалют. В ведомстве такую меру посчитали справедливой, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Там также отметили, что Налоговый кодекс РФ имеет необходимые положения для реализации данного предложения. По мнению главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, в этом случае можно установить механизм, похожий на налог на вмененный доход. Его ставка составляет от 7,5% до 15%. Также не исключено введение налога на прибыль в размере 10%, отметил он.

Аксаков рассказал, что многие физлица ранее самостоятельно оформляли оплату налога с майнинга.

Ранее курс биткоина превысил показатель в 23 тыс. долларов. Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил такую тенденцию реакцией инвесторов на информационную повестку, передает INFOX.
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