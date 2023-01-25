Минфин РФ не исключил введения налога с майнинга криптовалют

В российском министерстве финансов поддержали введение налога на майнинг криптовалют. В ведомстве такую меру посчитали справедливой, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Там также отметили, что Налоговый кодекс РФ имеет необходимые положения для реализации данного предложения. По мнению главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, в этом случае можно установить механизм, похожий на налог на вмененный доход. Его ставка составляет от 7,5% до 15%. Также не исключено введение налога на прибыль в размере 10%, отметил он.
Аксаков рассказал, что многие физлица ранее самостоятельно оформляли оплату налога с майнинга.
Ранее курс биткоина превысил показатель в 23 тыс. долларов. Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил такую тенденцию реакцией инвесторов на информационную повестку, передает INFOX.