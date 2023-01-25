«Дарю тебе университет»: как в России появился праздник студентов Татьянин день

На 25 января приходится День памяти святой мученицы Татианы. Он почитается Церковью и представительницами прекрасного пола, носящими это имя. Свой праздник отмечают и студенты. День Российского студенчества был возрожден в новой России как дань традициям, идущим со времен Российской империи, их продолжение в наше время.
Расскажем об истоках этой знаменательной даты, уходящей корнями в историю первых христиан. В конце второго века в Риме родилась девочка, которую назвали Татиана. На свет она появилась в семье знатного патриция, глава которой тайно исповедовал христианство. В этом духе он воспитал и дочь, хорошо усвоившую Свет высшей истины.
Повзрослев, она приняла на себя послушание служения Господу. На христиан шли гонения, и девушка была схвачена. От нее потребовали отречься от Христа. Она была непреклонна и обратилась к Господу с молитвой. И Он заступился — языческий храм был разрушен землетрясением — под обломками оказалось множество приверженцев культа и жрецов.
Татиану подвергли новым истязаниям, но она продолжала молиться о своих мучителях. Внезапно несколько язычников-мучителей увидели ангелов, которые окружали Татиану и отражали от нее удары. Услышав небесный глас, эти язычники не только уверовали в Господа, но и раскаявшись в содеянном, начали просить прощения у Татианы...
Но мучения продолжались. Святую великомученицу обезглавили вместе с отцом.
В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала прошение графа Шувалова об открытии в Москве нового учебного заведения, что состоялось как раз в день поминовения подвига святой мученицы Татианы.
Отметим, что инициатор основания Московского университета генерал-адъютант и меценат Иван Иванович Шувалов — в то время фаворит императрицы — выбрал дату подписания указа не случайно. Уж очень ему хотелось преподнести необычный подарок своей матушке, которую звали Татьяна. В день ее именин он продемонстрировал родительнице указ императрицы, и произнес фразу, ставшую позднее крылатой: «Дарю тебе университет».
Позже, император Николай I издал указ о праздновании подписания акта об учреждении университета — 25 января. Указ, однако, повелевал праздновать не день открытия конкретного университета, а подписание акта об учреждении нового вида образовательных организаций как таковых и, соответственно, появление первых студентов.
Историки единодушно свидетельствуют, что чествование студенчества в старой России являлось самым разбитным днем в году. Студенты целыми толпами пешком и на извозчиках, с самого утра «рассекали» по улицам и площадям, распевая песни и ведя себя в высшей степени раскованно. Они специально пели как можно громче, чтобы еще раз утвердить свои права на этот день, подчеркнуть свободу. Особой популярностью пользовался студенческий гимн Gaudeamus igitur, что доносился отовсюду.
Вот так и появился любимый всеми праздник — День студенчества или Татьянин день. Для многих студентов праздник выпадает на конец зимней сессии, и, чтобы успешно сдать экзамены и зачеты, грызущие гранит науки обращаются за помощью к своей покровительнице — святой мученице Татиане. На территории МГУ в честь великомученицы Татианы есть церковь, которая была освящена в 1791 году.