«Дарю тебе университет»: как в России появился праздник студентов Татьянин день

Историки единодушно свидетельствуют, что чествование студенчества в старой России являлось самым разбитным днем в году. Студенты целыми толпами пешком и на извозчиках, с самого утра «рассекали» по улицам и площадям, распевая песни и ведя себя в высшей степени раскованно. Они специально пели как можно громче, чтобы еще раз утвердить свои права на этот день, подчеркнуть свободу. Особой популярностью пользовался студенческий гимн Gaudeamus igitur, что доносился отовсюду.