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Сенатор Долгов призвал лишить гражданства Слепакова, который оскорбил матерей героев СВО

Общество
Сенатор Долгов призвал лишить гражданства Слепакова, который оскорбил матерей героев СВО

Сбежавшего из России в свете обострившейся общественно-политической ситуации актера и певца Семена Слепакова следует лишить гражданства и источников финансирования в стране. Такое мнение высказал сенатор Константин Долгов.

По его словам, песня «Колыбельная» оскорбила память матерей героев СВО, а сам экс-резидент Comedy Club дискредитировал Вооруженные силы России.

«Он бы попробовал такую песенку про израильского солдата записать и опубликовать», — добавил сенатор в беседе с Telegram-каналом SHOT.

Ранее сообщалось, что проживающий в Израиле Слепаков нецензурно высказался о своем отъезде из России и запел на иврите.
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