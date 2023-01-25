Краснодарский край наращивает надои молока

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка оценил потенциал региональных производителей молока.
По словам Коробки, Кубань имеет реальные предпосылки для наращивания объемов производства молока в 2023 году на 4%, доведя его до 1,6 миллиона тонн. Курс на интенсификацию сохранится и 2030 году планируется получать ежегодно не менее 2,1 миллиона тонн молока, сообщает «Эксперт ЮГ».
Как пояснил Коробка, эти прогнозы обоснованы, так как в регионе ведется активная работа по развитию отрасли животноводства. Уже сейчас Кубань занимает третье место по объемам производства молока в российских хозяйствах всех категорий.