Краснодарский край наращивает надои молока

По словам Коробки, Кубань имеет реальные предпосылки для наращивания объемов производства молока в 2023 году на 4%, доведя его до 1,6 миллиона тонн. Курс на интенсификацию сохранится и 2030 году планируется получать ежегодно не менее 2,1 миллиона тонн молока, сообщает «Эксперт ЮГ».