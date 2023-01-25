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МИД Польши озвучил причины замедления процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Политика
МИД Польши озвучил причины замедления процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Стало известно, что мешает Стокгольму и Хельсинки стать частью Североатлантического альянса. Причины такого развития событий озвучил руководитель Бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач.

По его мнению, эти две страны никак не могут присоединиться к военному блоку из-за сжигания Корана в Стокгольме и отсутствия желания у турецкого руководства. В частности, Анкара ранее отказалась проводить трехсторонний саммит с представителями шведского и финского государств.

«Это наверняка значительно замедляет, не только отмена этой встречи, а также заявления турецкого президента», — сказал Пшидач в эфире радио RMF FM.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может не надеяться на поддержку ее вступления в НАТО со стороны Анкары.
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