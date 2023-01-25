El País: Испания присоединяется к европейскому плану по передаче танков Leopard 2 Украине

О возможной отправке небольшой партии танков из запасов армии Испании журналисты также сообщали в прошлом году. Однако летом 2022 году в Мадриде заявили, что машины находятся в «плохом состоянии», поэтому Испания не станет рисковать и отправлять их украинским военным.