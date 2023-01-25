El País: Испания присоединяется к европейскому плану по передаче танков Leopard 2 Украине

Власти Испании решили присоединиться к поставкам немецких танков Leopard 2 на Украину наравне с другими европейскими союзниками, сообщает газета El País.
О решении испанского правительства газета сообщила 23 января. Ранее позиция Мадрида была обусловлена наличием договоренности по данному вопросу на европейском уровне. Журналисты напомнили, что Испания располагает парком танков Leopard в 347 единиц.
О возможной отправке небольшой партии танков из запасов армии Испании журналисты также сообщали в прошлом году. Однако летом 2022 году в Мадриде заявили, что машины находятся в «плохом состоянии», поэтому Испания не станет рисковать и отправлять их украинским военным.
Ранее своими танками с Украиной обещала поделиться Швеция. Там допустили отправку своей версии немецких Leopard 2 — танков Stridsvagn 122, передает RT.