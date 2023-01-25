Впавший в кому олимпийский чемпион Костомаров открыл глаза

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Но впавший в кому фигурист уже открыл глаза.
По словам источника ТАСС, глобальных изменений в состоянии спортсмена не наблюдается. Фигурист по-прежнему под аппаратом ИВЛ, пока, как отметил инсайдер, нельзя говорить, что он пришел в сознание.
О госпитализации Костомарова стало известно после новогодних праздников. Состояние спортсмена стало резко ухудшаться, и его перевели в Коммунарку. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января потребность в этом устройстве отпала.