Испанцы соревнуются, кто быстрее дотянется до хамона, подвешенного к верхушке сосны

В испанском городке Матадепера устроили необычные соревнования. На главной площади установили сосну, к верхушке которой подвесили деликатес национальной кухни — хамон. Задача — как можно быстрее взобраться по стройному дереву и дотянуться до аппетитного куска мяса. Народная забава — часть празднеств, которые проводят в память о святом Себастьяне.