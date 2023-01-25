Испанцы соревнуются, кто быстрее дотянется до хамона, подвешенного к верхушке сосны

В испанском городке Матадепера устроили необычные соревнования. На главной площади установили сосну, к верхушке которой подвесили деликатес национальной кухни — хамон. Задача — как можно быстрее взобраться по стройному дереву и дотянуться до аппетитного куска мяса. Народная забава — часть празднеств, которые проводят в память о святом Себастьяне.
Самым ловким, а быть может, просто самым голодным оказался участник по имени Алекс Санчес. Победителю традиционные игрища оказались не в новинку, но такого успеха он не ожидал.
«Я сам себе удивился. Я планировал успеть влезть на верхушку за 50 секунд или даже минуту, потому что думал, что по этой сосне взбираться сложнее, чем по прошлогодней. Но оказалось, что я ошибся. В прошлом году мне понадобилось 45 секунд, а в этом — хватило 39», — признался Алекс Санчес.
По словам организаторов, сосна на городской площади в этом году действительно выше, ее длина составляет порядка 20 метров.
«Перед установкой сосна имела диаметр 50 сантиметров и высоту 23,6 метра, т. е. была самой высокой за последние годы. После установки она немного потеряла в высоте за счет кроны и корней, поэтому сейчас она где-то между 18 и 19 метрами», — объяснил организатор соревнования Пау Бетриу.
Январские торжества, посвященные святому Себастьяну, устраивают в первые недели месяца. История праздника восходит к средним векам, когда христианский мученик помог людям и спас народ от страшной эпидемии чумы. Соревнования — только эпизод в большой череде народных гуляний.
«Каждый год я хотел это сделать, но не решался, потому что довольно неловко взбираться на сосну на глазах у стольких людей, когда площадь заполонена зеваками. Никогда этого не делал, сомневался и в этом году. Еще утром, когда я проснулся, решил, что не буду участвовать в соревновании. Но когда пришел на площадь, оказалось, что мои коварные друзья уже записали меня в участники», — поделился своими впечатлениями и переживаниями один из участников веселого конкурса Жоан Бандальол.