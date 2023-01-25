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Гимнастки Дина и Арина Аверины войдут в состав Молодежного парламента при Госдуме

Спорт
Гимнастки Дина и Арина Аверины войдут в состав Молодежного парламента при Госдуме

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины будут работать в Молодежном парламенте при Госдуме.

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины решили войти в экспертный совет по спорту в Молодежном парламенте при Госдуме. Об этом журналистам ТАСС сообщил Дмитрий Шатунов.

«Они дали согласие возглавить экспертный совет по спорту. Состав экспертного совета будет утвержден 15 февраля», — отметил председатель Молодежного парламента при Госдуме.

Российские гимнастки временно отстранены от участия в международных турнирах. Это решение связано с проведением специальной операции ВС РФ на Украине.
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