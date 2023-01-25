Гимнастки Дина и Арина Аверины войдут в состав Молодежного парламента при Госдуме

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины будут работать в Молодежном парламенте при Госдуме.
Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины решили войти в экспертный совет по спорту в Молодежном парламенте при Госдуме. Об этом журналистам ТАСС сообщил Дмитрий Шатунов.
«Они дали согласие возглавить экспертный совет по спорту. Состав экспертного совета будет утвержден 15 февраля», — отметил председатель Молодежного парламента при Госдуме.
Российские гимнастки временно отстранены от участия в международных турнирах. Это решение связано с проведением специальной операции ВС РФ на Украине.