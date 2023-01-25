Аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за забастовки профсоюза

Согласно данным агентства Bloomberg, отменены почти 300 рейсов. Профсоюз, в свою очередь, призвал присоединиться к акции протеста и сотрудников наземных транспортных служб. Так, представители Verdi требуют повышения зарплаты на 500 евро для сотрудников, чьи контракты заключены на один год.