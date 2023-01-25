Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Более 150 человек умерли от обморожения из-за аномально холодной зимы в Афганистане

Происшествия
Более 150 человек умерли от обморожения из-за аномально холодной зимы в Афганистане

Аномально холодная зима обрушилась на Афганистан. Из-за непростых погодных условий по меньшей мере 157 местных жителей погибли от обморожения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя «Талибана»✱ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Число граждан, погибших из-за снижения температуры, удвоилось в течение последней недели. Представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) начали распространять среди жителей Афганистана помощь в виде одеял, отопительных приборов и средств укрытия.

Эта зима считается в Афганистане одной из самых холодных за последнее время. В начале января температура воздуха упала до -28 градусов по Цельсию при среднем значении для этого времени 0...+5 градусов.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
афганистан аномальная зима местные жители гибель обморожение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду