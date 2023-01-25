Петербург занял первое место в антирейтинге регионов по суточной смертности от COVID-19

Подчеркивается, что первое место в антирейтинге регионов России по показателям суточной смертности от COVID-19 вновь занял Петербург. За последние сутки в городе было зафиксировано 12 случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом. При этом в Москве было зафиксировано 11 летальных исходов. Губернатор Александр Беглов ранее заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Северной столице находится под контролем, однако данные оперативного штаба свидетельствуют об обратном.