Петербург занял первое место в антирейтинге регионов по суточной смертности от COVID-19

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовал статистику по числу летальных исходов от COVID-19 в России. Петербург занял первое место по показателям суточной смертности, опередив Москву.
Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России было выявлено 6442 новых случая заражения коронавирусом, 713 из них — в Санкт-Петербурге. Более 5,5 тысячи человек полностью выздоровели, жертвами пандемии COVID-19 стали еще 44 пациента.
Подчеркивается, что первое место в антирейтинге регионов России по показателям суточной смертности от COVID-19 вновь занял Петербург. За последние сутки в городе было зафиксировано 12 случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом. При этом в Москве было зафиксировано 11 летальных исходов. Губернатор Александр Беглов ранее заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Северной столице находится под контролем, однако данные оперативного штаба свидетельствуют об обратном.