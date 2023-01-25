Авария на сетях парализовала движение трамваев во Фрунзенском районе Петербурга

Обрыв трамвайных проводов на пересечении Дунайского проспекта и Бухарестской улицы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга остановил движение общественного транспорта.
Инцидент произошел утром среды, 25 января. Из-за аварии общественный транспорт прекратил движение, а горожане были вынуждены искать альтернативные пути, чтобы добраться к месту работы и учебы.
На месте работают специалисты аварийной службы, а также дежурят сотрудники полиции и МЧС. Кроме того, из-за аварии на перекрестке образовалась пробка, передают «Невские Новости».
Проблемы с общественным транспортом давно волнуют жителей Северной столицы. После провальной реформы, которую инициировала команда губернатора Александра Беглова, от горожан поступало множество жалоб на работу транспорта. Они были недовольны увеличенным временем ожидания, а также отменой оплаты проезда наличными и изменениями маршрутов.