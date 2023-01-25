Авария на сетях парализовала движение трамваев во Фрунзенском районе Петербурга

Проблемы с общественным транспортом давно волнуют жителей Северной столицы. После провальной реформы, которую инициировала команда губернатора Александра Беглова, от горожан поступало множество жалоб на работу транспорта. Они были недовольны увеличенным временем ожидания, а также отменой оплаты проезда наличными и изменениями маршрутов.