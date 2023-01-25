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Рогов: ВС РФ помешали украинским войскам нанести удары в направлении Мелитополя и Бердянска

Армия
Рогов: ВС РФ помешали украинским войскам нанести удары в направлении Мелитополя и Бердянска

Российские военные сработали на упреждение и перехватили у ВСУ стратегическую инициативу на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В среду общественник выступил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» и заявил, что украинским военным помешали нанести удары в направлении Мелитополя и Бердянска.

«Наши ребята пошли на упреждающий удар и не просто сорвали эти планы, а получили и захватили стратегическое преимущество и взяли инициативу в свои руки», — цитирует Рогова ТАСС.

Общественник утверждает, что планируемую атаку украинское командование широко анонсировало для западных кураторов, но их планам не было суждено сбыться.
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