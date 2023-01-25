Рогов: ВС РФ помешали украинским войскам нанести удары в направлении Мелитополя и Бердянска

Российские военные сработали на упреждение и перехватили у ВСУ стратегическую инициативу на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В среду общественник выступил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» и заявил, что украинским военным помешали нанести удары в направлении Мелитополя и Бердянска.
«Наши ребята пошли на упреждающий удар и не просто сорвали эти планы, а получили и захватили стратегическое преимущество и взяли инициативу в свои руки», — цитирует Рогова ТАСС.
Общественник утверждает, что планируемую атаку украинское командование широко анонсировало для западных кураторов, но их планам не было суждено сбыться.