Выручка Microsoft от лицензий Windows сократилась почти на 40%

Корпорация Microsoft огласила финансовый отчет за второй квартал фискального 2023 года, завершившийся 31 декабря 2022 года. Из него следует, что в отношении год к году доход компании от продаж Windows упал на 39%, передает CNBC.
Совокупная выручка американской фирмы достигла отметки 52,7 млрд долларов, что на 2% превысило прошлогодний результат. При этом чистая прибыль, напротив, опустилась на 12% и составила 16,4 млрд долларов.
Наиболее заметный рост (30%) продемонстрировало подразделение выделенных облачных серверов Azure. На 13% повысился доход от лицензий на систему управления для промышленных и корпоративных предприятий Dynamics. Прибыль от продуктов Microsoft Office и социальной сети LinkedIn увеличилась на 7% и 10% соответственно.