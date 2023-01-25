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Выручка Microsoft от лицензий Windows сократилась почти на 40%

Экономика
Выручка Microsoft от лицензий Windows сократилась почти на 40%

Корпорация Microsoft огласила финансовый отчет за второй квартал фискального 2023 года, завершившийся 31 декабря 2022 года. Из него следует, что в отношении год к году доход компании от продаж Windows упал на 39%, передает CNBC.

Совокупная выручка американской фирмы достигла отметки 52,7 млрд долларов, что на 2% превысило прошлогодний результат. При этом чистая прибыль, напротив, опустилась на 12% и составила 16,4 млрд долларов.

Наиболее заметный рост (30%) продемонстрировало подразделение выделенных облачных серверов Azure. На 13% повысился доход от лицензий на систему управления для промышленных и корпоративных предприятий Dynamics. Прибыль от продуктов Microsoft Office и социальной сети LinkedIn увеличилась на 7% и 10% соответственно.
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