Глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни сделал неприятное для Европейского союза заявление о его роли на мировой арене.
Министр признал подчиненность Европы США. Речь идет о ключевых политических вопросах, подчеркнул Таяни в процессе общения с корреспондентом La Stampa.
Глава МИД объяснил, что ЕС руководствуется лишь интересами официального Вашингтона и не предпринимает никаких действия без ведома Белого дома.
Ранее сообщалось, что для сохранения суверенитета странам ЕС следует выйти из Евросоюза. Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.