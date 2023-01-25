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МИД Италии признал подчиненность Европы США

Политика
МИД Италии признал подчиненность Европы США

Глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни сделал неприятное для Европейского союза заявление о его роли на мировой арене.

Министр признал подчиненность Европы США. Речь идет о ключевых политических вопросах, подчеркнул Таяни в процессе общения с корреспондентом La Stampa.

Глава МИД объяснил, что ЕС руководствуется лишь интересами официального Вашингтона и не предпринимает никаких действия без ведома Белого дома.

Ранее сообщалось, что для сохранения суверенитета странам ЕС следует выйти из Евросоюза. Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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