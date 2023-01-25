МИД Эстонии: Таллин не планирует закрывать свое посольство в Москве

Эстонское диппредставительство в Москве будет и дальше функционировать. С таким заявлением выступил руководитель внешнеполитического ведомства страны Урмас Рейнсалу.
Глава МИД в ходе беседы с тележурналистами ERR подчеркнул, что Таллин и Москва уменьшили количество сотрудников своих посольств. Однако ни та, ни другая сторона не собираются в ближайшее время депортировать остальных дипломатов из своих государств.
«Наше посольство в Москве останется. У нас также нет намерения ликвидировать российское посольство на территории Эстонской Республики, и Россия не заявляла о таком намерении», — сказал Рейнсалу.
Ранее сообщалось, что Запад намерен предоставить Эстонии оружие, которое сможет достать до Санкт-Петербурга.