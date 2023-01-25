ФАС согласовала цену на российский препарат против ВИЧ

После регистрации ценника на второй отечественный дженерик установленные цены на первый, в данном случае «Клесидра», должны быть уменьшены более чем на 15%. Соответствующее уведомление ФАС направит фармпроизводителю. Сокращение согласованных цен на эти препараты сделает их более доступными для россиян.