ФАС согласовала цену на российский препарат против ВИЧ

Федеральная антимонопольная служба согласовала стоимость отечественного препарата против вируса иммунодефицита человека «Этравирин ПСК». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Цена за одну упаковку дженерика, состоящую из 60 капсул, составила 11 532,57 рубля при зарегистрированной цене на зарубежный препарат «Интеленс» в размере 17 486,84 рубля.
После регистрации ценника на второй отечественный дженерик установленные цены на первый, в данном случае «Клесидра», должны быть уменьшены более чем на 15%. Соответствующее уведомление ФАС направит фармпроизводителю. Сокращение согласованных цен на эти препараты сделает их более доступными для россиян.