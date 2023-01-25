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ФАС согласовала цену на российский препарат против ВИЧ

Экономика
ФАС согласовала цену на российский препарат против ВИЧ

Федеральная антимонопольная служба согласовала стоимость отечественного препарата против вируса иммунодефицита человека «Этравирин ПСК». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Цена за одну упаковку дженерика, состоящую из 60 капсул, составила 11 532,57 рубля при зарегистрированной цене на зарубежный препарат «Интеленс» в размере 17 486,84 рубля.

После регистрации ценника на второй отечественный дженерик установленные цены на первый, в данном случае «Клесидра», должны быть уменьшены более чем на 15%. Соответствующее уведомление ФАС направит фармпроизводителю. Сокращение согласованных цен на эти препараты сделает их более доступными для россиян.
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