В Удмуртии неизвестный убил мать с 12-летнем сыном и сжег тела в бане

Женщина и ее несовершеннолетний сын стали жертвами пожара, который произошел в удмуртском селе Люкшудья. Их обгоревшие тела обнаружили спасатели в сгоревшей бане утром 24 января.
Как пишет РЕН ТВ, в ходе исследования специалисты выяснили, что причиной смерти матери и сына стали черепно-мозговые травмы. После этого следователи МВД переквалифицировали дело в убийство.
Установлено, что погибшая злоупотребляла алкоголем. В доме на проживала с 12-летнем сыном и сожителем, который в роковой день был на работе. Расследование продолжается.