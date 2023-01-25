Огромная пробка собирается второй день подряд на севере Петербурга из-за сломанного автобуса

Огромная пробка уже второй день подряд скапливается в Калининском районе Петербурга из-за сломанного автобуса, водитель которого просто пропал.
Автомобилисты вынуждены часами стоять в многокилометровом заторе на углу Гражданского и проспекта Науки. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев. По словам горожан, неисправный автобус занял крайнюю правую полосу непосредственно перед пешеходным переходом.
Из-за этого утром данный участок дороги становится «красным». Куда исчез водитель и почему транспортное средство до сих пор не убрали, неизвестно.
Кроме того, дорожную ситуацию в Северной столице омрачают неочищенные улицы. В городе после продолжительной оттепели подморозило, в итоге образовалась гололедица.
Из-за того, что губернатор Александр Беглов по-прежнему не может наладить качественную работу коммунальщиков, страдают обычные люди. Пешеходы практически ползком добираются до работы по покрытым льдом тротуарам, а водители рискуют попасть в ДТП на скользких трассах.