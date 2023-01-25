Огромная пробка собирается второй день подряд на севере Петербурга из-за сломанного автобуса

Из-за того, что губернатор Александр Беглов по-прежнему не может наладить качественную работу коммунальщиков, страдают обычные люди. Пешеходы практически ползком добираются до работы по покрытым льдом тротуарам, а водители рискуют попасть в ДТП на скользких трассах.