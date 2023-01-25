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Огромная пробка собирается второй день подряд на севере Петербурга из-за сломанного автобуса

Общество
Огромная пробка собирается второй день подряд на севере Петербурга из-за сломанного автобуса

Огромная пробка уже второй день подряд скапливается в Калининском районе Петербурга из-за сломанного автобуса, водитель которого просто пропал.

Автомобилисты вынуждены часами стоять в многокилометровом заторе на углу Гражданского и проспекта Науки. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев. По словам горожан, неисправный автобус занял крайнюю правую полосу непосредственно перед пешеходным переходом.

Из-за этого утром данный участок дороги становится «красным». Куда исчез водитель и почему транспортное средство до сих пор не убрали, неизвестно.

Кроме того, дорожную ситуацию в Северной столице омрачают неочищенные улицы. В городе после продолжительной оттепели подморозило, в итоге образовалась гололедица.

Огромная пробка собирается второй день подряд на севере Петербурга из-за сломанного автобуса

Из-за того, что губернатор Александр Беглов по-прежнему не может наладить качественную работу коммунальщиков, страдают обычные люди. Пешеходы практически ползком добираются до работы по покрытым льдом тротуарам, а водители рискуют попасть в ДТП на скользких трассах.
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