Домогавшегося школьницы бомжа-иностранца задержали на бульваре Красных Зорь в Петербурге

По словам пострадавшей, мужчина был приезжим и одет во все черное. Спустя какое-то время полицейские задержали 42-летнего подозреваемого. Им действительно оказался иностранный гражданин без определенного места жительства. В отношении него было возбуждено уголовное дело, а самого злоумышленника поместили в изолятор.