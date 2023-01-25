Домогавшегося школьницы бомжа-иностранца задержали на бульваре Красных Зорь в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали бездомного иностранца, домогавшегося 15-летней школьницы. Злоумышленника удалось поймать по горячим следам на бульваре Красных Зорь, сообщает источник ФАН в полиции.
В полицию обратилась мать девочки. Женщина рассказала, что неизвестный гражданин приставал к ее дочери и совершил в отношении нее некоторые насильственные действия сексуального характера.
По словам пострадавшей, мужчина был приезжим и одет во все черное. Спустя какое-то время полицейские задержали 42-летнего подозреваемого. Им действительно оказался иностранный гражданин без определенного места жительства. В отношении него было возбуждено уголовное дело, а самого злоумышленника поместили в изолятор.