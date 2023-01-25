Волгодонский рыбак провалился под лед и утонул в котловане

В Волгодонске любитель зимней рыбалки провалился под лед и утонул. Трагедия произошла на пятнадцатом котловане.
Как рассказали сотрудники городского Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, двое приятелей отправились на замерзший водоем порыбачить. Когда мужчины приступили к ловле, лед под ними треснул, и они провалились в воду, сообщает сетевое издание «ДонДей-Волгодонск».
Одному рыбаку удалось выбраться. Он тут же убежал, вероятно, чтобы найти теплое место и согреться. Второму повезло меньше. Ему пытались помочь другие рыболовы, находившиеся поблизости. Ему кидали веревку, но от переохлаждения мужчина уже не мог за нее как следует уцепиться. На воде он держался все с большим трудом, а подъехавшим спасателям выручать было уже некого - незадачливый рыбак утонул.
Личность погибшего в настоящее время устанавливается. Правоохранители стараются разыскать его приятеля, чтобы навести справки. В Ростовской области сейчас оттепель, и сотрудники волгодонских экстренных служб предупреждают: выход на лед может стоить горожанам жизни.