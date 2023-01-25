Российская армия на пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области заметно продвинулись в направлении населенного пункта Гуляйполе. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, подразделения российских войск уже взяли под полный контроль несколько опорных пунктов украинских националистов.
«На пологовском участке запорожского фронта наши ребята продвинулись в направлении Гуляйполя, выдавили боевиков (президента Украины Владимира) Зеленского и взяли под контроль несколько опорных пунктов на рубеже Малиновка - Червоное и Малиновка – Чаривное», — рассказал Рогов.
Он отметил, что один населенный пункт расположен немного юго-восточнее Гуляйполя, а другой находится чуть юго-западнее, однако в обоих из них имеются определенные успехи.