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Рогов: бойцы ВС РФ продвинулись на пологовском участке в направлении Гуляйполя

Армия
Рогов: бойцы ВС РФ продвинулись на пологовском участке в направлении Гуляйполя

Российская армия на пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области заметно продвинулись в направлении населенного пункта Гуляйполе. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, подразделения российских войск уже взяли под полный контроль несколько опорных пунктов украинских националистов.

«На пологовском участке запорожского фронта наши ребята продвинулись в направлении Гуляйполя, выдавили боевиков (президента Украины Владимира) Зеленского и взяли под контроль несколько опорных пунктов на рубеже Малиновка - Червоное и Малиновка – Чаривное», — рассказал Рогов.

Он отметил, что один населенный пункт расположен немного юго-восточнее Гуляйполя, а другой находится чуть юго-западнее, однако в обоих из них имеются определенные успехи.
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