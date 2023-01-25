События на Украине к 12:00 25 января: срыв наступления ВСУ в Запорожье, Зеленский анонсировал новые увольнения

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе на утро 25 января.
Россия
Запорожская область
Российские подразделения сорвали планы наступления ВСУ в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, ВСУ намеревались осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожья и выйти к побережью Азовского моря.
Чиновник отметил, что украинские войска готовили удар в направлении Мелитополя и Бердянска, однако российские подразделения пошли на упреждающую атаку. Сейчас, по его словам, ВС РФ продвинулись в направлении Гуляйполя и взяли под контроль несколько населенных пунктов.
Херсонская область
Российские правоохранители пресекли канал финансирования сотрудников Службы безопасности Украины, причастных к организации терактов в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур региона. Отмечается, что средства шли из стран Запада через банки в ЕС, в том числе в странах Балтии, Польше и Чехии.
ДНР
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что за минувшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 66 различных боеприпасов. Под обстрелы попали районы 5 населенных пунктов, в результате атак погиб мирный житель, еще 5 человек получили ранения. Повреждены 14 домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются в Бахмуте. Бои идут на окраинах города, а также в кварталах, которые недавно удерживались украинскими войсками.
Также Пушилин сообщил, что Киев перебрасывает резервы в район Марьинки.
ЛНР
Украинские вооруженные формирования рано утром 25 января открыли огонь по Рубежному. В ходе атаки применялась реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Кроме того, удар был нанесен по Кременной. Были выпущены 4 снаряда РСЗО HIMARS.
Украина
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки во властных структурах. По словам главы государства, общество увидит от Киева «соответствующие шаги» и поддержит их.
Украинские СМИ сообщили, что Зеленский подписал закон об усилении ответственности военных за невыполнение приказа. Согласно содержанию документа, судам запретят смягчать приговоры или выносить условные вердикты за неповиновение, неисполнение приказа, дезертирство, угрозы или насилие в отношении начальника, самовольное оставление поля боя. Также предусматривается увеличение сроков наказания за употребление алкоголя или наркотиков во время военного положения.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС рассматривает возможность предоставления Киеву истребителей F-16.
The New York Times сообщает, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный стал долларовым миллионером. По информации СМИ, он получил крупное наследство от родственника в США — американца украинского происхождения Грегори Степанца, чья семья подтвердила этот факт. Утверждается, что миллион долларов из этого наследства главком якобы пожертвовал на нужды ВСУ.
Источник в американской администрации сообщил Al Jazeera, что в среду президент США Джо Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams. Собеседник СМИ уточнил, что машины не будут сняты со складов Пентагона, а будут законтрактованы.
По информации Anadolu, Вашингтон может направить Киеву от 30 до 50 танков M1Abrams. Однако источники в американской администрации заявили Washington Post, что поставки могут растянуться на месяцы или даже годы.
МИД Камбоджи призвал не причислять страну к списку союзников Украины, оказывающих Киеву военную поддержку. В ведомстве подчеркнули, что решение о проведении тренингов по разминированию для саперов ВСУ принято исключительно на гуманитарной основе.