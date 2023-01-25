События на Украине к 12:00 25 января: срыв наступления ВСУ в Запорожье, Зеленский анонсировал новые увольнения

Российские правоохранители пресекли канал финансирования сотрудников Службы безопасности Украины, причастных к организации терактов в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур региона. Отмечается, что средства шли из стран Запада через банки в ЕС, в том числе в странах Балтии, Польше и Чехии.