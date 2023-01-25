Замороженный осетр на скорости пробил радиатор легковушки на трассе под Хабаровском

Как рассказал водитель легковушки, он направлялся в региональный центр из Николаевска-на-Амуре. Чтобы ветер и снег не сносили машину с дороги, он пристроился за самосвалом. В какой-то момент из кузова грузового авто ему под колеса выпал какой-то предмет. Когда мужчина вышел из машины, то заметил, что его радиатор пробил огромный замороженный осетр.