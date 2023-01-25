Замороженный осетр на скорости пробил радиатор легковушки на трассе под Хабаровском

Кусок огромного замороженного осетра выпал из грузовика ми пробил радиатор следующему позади автомобилю. Инцидент произошел накануне на трассе недалеко от Хабаровска, пишет Telegrm-канал Amur Mash.
Как рассказал водитель легковушки, он направлялся в региональный центр из Николаевска-на-Амуре. Чтобы ветер и снег не сносили машину с дороги, он пристроился за самосвалом. В какой-то момент из кузова грузового авто ему под колеса выпал какой-то предмет. Когда мужчина вышел из машины, то заметил, что его радиатор пробил огромный замороженный осетр.
Продолжать движение иномарка не могла. Водителя спасли другие участники движения, которые помогли дождаться эвакуатор и не замерзнуть.