Десять представителей Украинской православной церкви и РПЦ столкнулись с введением против них ограничений со стороны СНБОУ. Соответствующий указ 25 января подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.
Украинский лидер ввел в действие санкционный режим против Вадима Новинского, митрополита Павла (Мерседеса) и ряда представителей РПЦ.
Речь идет о пятилетнем сроке. Ограничения затронут активы и торговые операции. Также те, против кого ввели санкции, не смогут выводить средства за рубеж.
Ранее сообщалось, что жена президента Украины Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения.Она подчеркнула, что глава киевского режима ничуть не изменился за год конфликта с официальной Москвой.