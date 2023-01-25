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Зеленский распорядился о введении санкций в отношении десяти представителей УПЦ и РПЦ

Политика
Зеленский распорядился о введении санкций в отношении десяти представителей УПЦ и РПЦ

Десять представителей Украинской православной церкви и РПЦ столкнулись с введением против них ограничений со стороны СНБОУ. Соответствующий указ 25 января подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Украинский лидер ввел в действие санкционный режим против Вадима Новинского, митрополита Павла (Мерседеса) и ряда представителей РПЦ.

Речь идет о пятилетнем сроке. Ограничения затронут активы и торговые операции. Также те, против кого ввели санкции, не смогут выводить средства за рубеж.

Ранее сообщалось, что жена президента Украины Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения.Она подчеркнула, что глава киевского режима ничуть не изменился за год конфликта с официальной Москвой.
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