Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экономист Хазин предрек исчезновение Украины после осознания Западом новой реальности

Политика
Экономист Хазин предрек исчезновение Украины после осознания Западом новой реальности

Как только лидеры западного мира поймут, что существующая реальность не такая, какой она была до 2008 года, с украинским государством будет покончено. Экономист Михаил Хазин послал неожиданный сигнал Киеву о намерениях Запада после «прозрения».

Эксперт в эфире радио Sputnik выразил уверенность в том, что помощь Вашингтона и Евросоюза Киеву в конечном итоге прекратится. Уже сейчас, уточнил экономист, становится заметной усталость всего международного сообщества от украинского кризиса. Однако как только в Европе поймут, что как раньше уже не будет, киевский режим окончательно прекратит свое существование.

«Думаю, что она исчезнет с политической карты мира в том виде, в котором существует сегодня. А потом скажут, что Украина виновата: она спровоцировала, она повелась, Украину использовали, чтобы обрушить Евросоюз», — сказал Хазин.

Ранее стало известно о планах германского руководства предоставить Киеву свои танки Leopard.
Украина запад киев европа
Военкоры ФАН
Лучшие в аду