Экономист Хазин предрек исчезновение Украины после осознания Западом новой реальности

Эксперт в эфире радио Sputnik выразил уверенность в том, что помощь Вашингтона и Евросоюза Киеву в конечном итоге прекратится. Уже сейчас, уточнил экономист, становится заметной усталость всего международного сообщества от украинского кризиса. Однако как только в Европе поймут, что как раньше уже не будет, киевский режим окончательно прекратит свое существование.