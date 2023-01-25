Экономист Хазин предрек исчезновение Украины после осознания Западом новой реальности

Как только лидеры западного мира поймут, что существующая реальность не такая, какой она была до 2008 года, с украинским государством будет покончено. Экономист Михаил Хазин послал неожиданный сигнал Киеву о намерениях Запада после «прозрения».
Эксперт в эфире радио Sputnik выразил уверенность в том, что помощь Вашингтона и Евросоюза Киеву в конечном итоге прекратится. Уже сейчас, уточнил экономист, становится заметной усталость всего международного сообщества от украинского кризиса. Однако как только в Европе поймут, что как раньше уже не будет, киевский режим окончательно прекратит свое существование.
«Думаю, что она исчезнет с политической карты мира в том виде, в котором существует сегодня. А потом скажут, что Украина виновата: она спровоцировала, она повелась, Украину использовали, чтобы обрушить Евросоюз», — сказал Хазин.
Ранее стало известно о планах германского руководства предоставить Киеву свои танки Leopard.