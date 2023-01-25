Политолог Дудаков: США собирают на Украине «зоопарк» из военной техники для контрнаступления

О ситуации в Telegram-канале высказался политолог и американист Малек Дудаков. Тот отметил, что в США умеют быстро «переобуваться». Тем не менее, Вашингтон продолжает требовать и от ФРГ отправки на Украину немецких Leopard 2, чему в Берлине противятся.