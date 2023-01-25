Политолог Дудаков: США собирают на Украине «зоопарк» из военной техники для контрнаступления

США поменяли решение по возможной отправке танков Abrams на Украину меньше чем за неделю. Политолог Малек Дудаков назвал это политической уступкой.
О ситуации в Telegram-канале высказался политолог и американист Малек Дудаков. Тот отметил, что в США умеют быстро «переобуваться». Тем не менее, Вашингтон продолжает требовать и от ФРГ отправки на Украину немецких Leopard 2, чему в Берлине противятся.
«США постараются собрать на Украине "зоопарк" из западной и советской техники, чтобы попытаться устроить контрнаступление», — считает эксперт.
По мнению Дудакова, поставки из США займут некоторое время, поскольку американским военным придется снять с Abrams дорогостоящее оборудование. В США опасаются, что оно может оказаться в руках ВС РФ.
Тем временем, власти Швеции допустили отправку на Украину собственной версии немецких Leopard 2 — Stridsvagn 122, сообщает RT.