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Возможность поставок на Украину танков Leopard 2 вызвала возмущение у читателей Die Welt

Армия
Возможность поставок на Украину танков Leopard 2 вызвала возмущение у читателей Die Welt

Поставки западного вооружения на Украину не спасут страну от краха. К такому выводу пришли читатели Die Welt на фоне сообщений о намерении Берлина передать Киеву танки Leopard 2.

По мнению комментаторов, украинскому руководству все равно придется пойти на переговоры, однако прежде погибнет множество солдат.

«В конце концов, после гибели многих людей и краха Украины, проведут мирные переговоры. И тогда вы спросите себя, не могли ли вы добиться этого гораздо раньше?» — написал один из пользователей.

Его собеседник назвал происходящее жалким зрелищем. Он подчеркнул, что Украина продается «ради цели, которую не сможет достигнуть».

«Через несколько лет после принятия этого решения мы поймем, что открыли ящик Пандоры», — добавил другой читатель.

Ранее сообщалось, что США намерены передать Украине до 50 танков M1 Abrams в рамках нового пакета военной помощи.
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