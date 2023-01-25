Белгородская полиция проводит проверку в связи с отравлением младенца снюсом

По данным ведомства, в отдел полиции №1 обратились медики, рассказавшие, что к ним с отравлением никотинсодержащим веществом поступил восьмимесячный пациент. Полиция выяснила, что малыш съел снюс, который лежал на столе. Инициирована проверка по факту ненадлежащего исполнение родителями своих обязанностей, сообщает Бел.RU.