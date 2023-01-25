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Белгородская полиция проводит проверку в связи с отравлением младенца снюсом

Происшествия
Белгородская полиция проводит проверку в связи с отравлением младенца снюсом

В УМВД России по Белгородской области рассказали об опасном инциденте с отравлением малыша.

По данным ведомства, в отдел полиции №1 обратились медики, рассказавшие, что к ним с отравлением никотинсодержащим веществом поступил восьмимесячный пациент. Полиция выяснила, что малыш съел снюс, который лежал на столе. Инициирована проверка по факту ненадлежащего исполнение родителями своих обязанностей, сообщает Бел.RU.

На отца ребенка составлен административный протокол, документ передан в комиссию по делам несовершеннолетних Белгорода. По итогам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.
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