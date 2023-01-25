Мишустин утвердил меры поддержки правительством народных и фольклорных коллективов

Как пишет «Российская газета», претендовать на гранты, на которые ежегодно планируется выделять 100 млн рублей, смогут как профессиональные, так и любительские коллективы. Они смогут направлять средства господдержки на разработку новых программ, а также организацию гастролей и проведение мастер-классов или фольклорных экспедиций.