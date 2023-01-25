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Матвиенко призвала следить за социальной и правовой защитой российских военнослужащих

Общество
Матвиенко призвала следить за социальной и правовой защитой российских военнослужащих

Необходимо усилить контроль за социальной и правовой защитой российских военнослужащих. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, поддержка военнослужащих, добровольцев и мобилизованных является важнейшим приоритетом Совета Федерации. Это также распространяется и на членов их семей.

«Сегодня они, я бы сказала, — это воплощение национального характера и духа России», — сообщила Матвиенко.

Она призвала сенаторов оперативно реагировать на обращения, которые поступают от самих военнослужащих, а также от их близких. Об этом председатель Совфеда сообщила в рамках открытия весенней сессии.
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