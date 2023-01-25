Матвиенко призвала следить за социальной и правовой защитой российских военнослужащих

Необходимо усилить контроль за социальной и правовой защитой российских военнослужащих. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, поддержка военнослужащих, добровольцев и мобилизованных является важнейшим приоритетом Совета Федерации. Это также распространяется и на членов их семей.
«Сегодня они, я бы сказала, — это воплощение национального характера и духа России», — сообщила Матвиенко.
Она призвала сенаторов оперативно реагировать на обращения, которые поступают от самих военнослужащих, а также от их близких. Об этом председатель Совфеда сообщила в рамках открытия весенней сессии.