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Пушилин сообщил о продвижении подразделений ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Армия
Пушилин сообщил о продвижении подразделений ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются на окраинах, а также в жилых кварталах Бахмута (Артемовска), где еще совсем недавно находились украинские националисты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

При этом он уточнил, что в городе, расположенном на севере республики, продолжаются ожесточенные бои.

«Подразделения, в частности "Вагнера", в самом Артемовске продвигаются, и бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником», — рассказал Пушилин.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявлял, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут наступление в Бахмуте без какой-либо поддержки.
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