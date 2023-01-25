Пушилин сообщил о продвижении подразделений ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются на окраинах, а также в жилых кварталах Бахмута (Артемовска), где еще совсем недавно находились украинские националисты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
При этом он уточнил, что в городе, расположенном на севере республики, продолжаются ожесточенные бои.
«Подразделения, в частности "Вагнера", в самом Артемовске продвигаются, и бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником», — рассказал Пушилин.
Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявлял, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут наступление в Бахмуте без какой-либо поддержки.