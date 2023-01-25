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Hürriyet: оппозиция может сделать Кылычдароглу своим единым кандидатом на выборах в Турции

Политика
Hürriyet: оппозиция может сделать Кылычдароглу своим единым кандидатом на выборах в Турции

Оппозиционеры турецкого государства, вероятно, представят политика Кемаля Кылычдароглу в качестве своего единого претендента на предстоящих выборах главы страны. Соответствующие сведения опубликовали авторы Hürriyet.

Известно, что в настоящий момент политическому деятелю 74 года и он является лидером Народно-республиканской партии. По информации журналистов издания, оппозиция официально выдвинет Кылычдароглу в качестве кандидата на президентскую гонку 11 марта в ходе демонстрационных мероприятий.

Ранее появилась информация о том, что оппозиционер собирается официально запретить продавать недвижимое имущество гражданам других государств.
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