ABC: Украине придется ждать поставок американских танков M1 Abrams не менее года

Собеседник журналистов отметил, что инициатива о передаче Киеву батальона танков скрывает один важный нюанс. Речь не идет о поставках из резервов Пентагона. То есть, ведомство будет заключать необходимые контракты с производителями бронетехники, которым понадобится не менее года на реализацию проекта.