ABC: Украине придется ждать поставок американских танков M1 Abrams не менее года

США действительно могут объявить о поставках на Украину танков M1 Abrams, однако о скорой передаче машин говорить не приходится, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник журналистов отметил, что инициатива о передаче Киеву батальона танков скрывает один важный нюанс. Речь не идет о поставках из резервов Пентагона. То есть, ведомство будет заключать необходимые контракты с производителями бронетехники, которым понадобится не менее года на реализацию проекта.
Американский чиновник, имя которого не называется, в беседе с корреспондентом The Washington Post также признал, что обещанные Киеву Abrams «не предназначены для ближайших битв», и на их поставки могут уйти месяцы или даже годы.
Ранее, как передает RT, американский журналист призвал Вашингтон передать танки Abrams Тайваню, а не Украине.