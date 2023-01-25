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Стоимость каршеринга в России выросла в среднем на 28% из-за западных санкций

Экономика
Стоимость каршеринга в России выросла в среднем на 28% из-за западных санкций

Средний чек на услуги каршеринга в России вырос на 28% и составил 331 рубль по итогам прошлого года. Такой информацией делится «Коммерсантъ», ссылаясь на данные CloudPayments.

По словам экспертов, рост цены связан с подорожанием машин и их обслуживания по причине антироссийских санкций. Поэтому уменьшение стоимости каршеринга в текущем году вряд ли произойдет.

При этом оборот сегмента увеличился на 7% за 2022 год. Число трансакций сократилось на 20%.

Представитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что будет с ценами на иномарки в текущем году. Об этом сообщает «ФедералПресс».
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