Стоимость каршеринга в России выросла в среднем на 28% из-за западных санкций

Средний чек на услуги каршеринга в России вырос на 28% и составил 331 рубль по итогам прошлого года. Такой информацией делится «Коммерсантъ», ссылаясь на данные CloudPayments.
По словам экспертов, рост цены связан с подорожанием машин и их обслуживания по причине антироссийских санкций. Поэтому уменьшение стоимости каршеринга в текущем году вряд ли произойдет.
При этом оборот сегмента увеличился на 7% за 2022 год. Число трансакций сократилось на 20%.
Представитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что будет с ценами на иномарки в текущем году. Об этом сообщает «ФедералПресс».