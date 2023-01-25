Производство Polymetal увеличилось за 2022 год на 2%

Крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России Polymetal за минувший год повысил производство золота на 2% в годовом выражении — до 1,45 млн унций, а серебра — на 3%, до 21 млн унций. Такие данные приводятся в сообщении компании.