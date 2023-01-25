Производство Polymetal увеличилось за 2022 год на 2%

Крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России Polymetal за минувший год повысил производство золота на 2% в годовом выражении — до 1,45 млн унций, а серебра — на 3%, до 21 млн унций. Такие данные приводятся в сообщении компании.
Предприятие также подтвердило прогноз выпуска на 2023 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.
Реализация золота за 2022 год составила 1,38 млн унций, уменьшившись по сравнению с результатом 2021 года на 1%. При этом продажи серебра возросли на 6% и достигли 18,5 млн унций.
Чистый долг Polymetal в четвертом квартале 2022 года упал на 14% и к концу года оказался на уровне примерно 2,4 млрд долларов. Это произошло за счет положительного денежного потока от высвобождения оборотного капитала.