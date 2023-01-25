The Washington Post: передача танков Abrams Украине растянется на долгие месяцы

Обещанные Украине американские танки Abrams поступят на вооружение украинской армии после долгих месяцев бюрократических проволочек, пишет газета The Washington Post.
В среду американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден намерен анонсировать передачу Киеву от 30 до 50 танков Abrams. Позднее источник в правительстве США сообщил, что имеющиеся танки не подготовлены для ведения боевых действий на Украине. При этом процесс передачи бронетехники Киеву может растянуться на месяцы или даже годы. Кроме того, отправку Abrams предстоит согласовать с Пентагоном, что может занять немало времени.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал возможную поставку американских танков на Украину «вопиющей провокацией». По его словам, мировое сообщество должно понять, что Вашингтон является настоящим агрессором в украинском конфликте, передает RT.