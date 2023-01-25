The Washington Post: передача танков Abrams Украине растянется на долгие месяцы

В среду американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден намерен анонсировать передачу Киеву от 30 до 50 танков Abrams. Позднее источник в правительстве США сообщил, что имеющиеся танки не подготовлены для ведения боевых действий на Украине. При этом процесс передачи бронетехники Киеву может растянуться на месяцы или даже годы. Кроме того, отправку Abrams предстоит согласовать с Пентагоном, что может занять немало времени.