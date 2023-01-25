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Жертвами ДТП на дорогах Марий Эл в 2022 году стали более сотни человек

Происшествия
Жертвами ДТП на дорогах Марий Эл в 2022 году стали более сотни человек

В УГИБДД России по Марий Эл проанализировали последствия ДТП по итогам прошлого года.

По данным ведомства, в результате дорожных инцидентов в регионе за год погибли свыше ста человек, включая пятерых детей. Еще около 900 человек получили травмы различной степени тяжести. Основной причиной происшествий стали маневры водителей с целью совершения обгонов, сообщает «МедиаПоток».

Более 80 аварий были связаны с вождением в пьяном виде. Порядка 130 человек получили повреждения, так как не использовали ремень безопасности.
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