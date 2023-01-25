Пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал о работе с певцом Филиппом Киркоровым

Эстрадный певец, актер и композитор Филипп Киркоров не скрывает: его нестареющая внешность — заслуга не только лишь генов и правильного питания. О работе с народным артистом России рассказал пластический хирург Тимур Хайдаров.
По словам специалиста, операция исполнителю хита «Зайка моя» была проведена комплексная. Пластический хирург уточнил, что Киркоров перенес и липосакцию, и абдоминопластику.
«Там проделана большая работа», — цитирует его Пятый канал.
Сам Киркоров признается, что считает себя мужественным человеком, поскольку далеко не каждый, по его словам, решится на такое.
Ранее Киркоров представил музыкальный клип на песню «Первый снег» — его совместную работу с певицей Мари Краймбрери.