Участники очистительного ритуала в Японии окунулись в холодный океан

Десятки японцев, облаченные лишь в набедренные повязки, строем пробежали по набережной, после чего зашли в морские воды, где совершили молитву. Все это происходило в рамках ежегодного очистительного ритуала.
Ритуал, напоминающий наши крещенские купания, традиционно проходит на острове Кюсю недалеко от храма Аошима. По легенде, к жителям деревни, которая находилась в этих местах, однажды пришли боги. Люди так торопились встретить их, что отправились к небожителям абсолютно голыми. По традициям ритуала, его участники облачаются лишь в белые набедренные повязки, носки и повязывают на голову ленту. Они верят, что водные процедуры и молитва, совершенные в этот день принесут им много благополучия и здоровья.
«Сегодня была хорошая погода. Для меня это уже восьмой раз, и я рада, что сегодня была хорошая погода и не так холодно», — поделилась участница ритуала Мичико.
После освежающей морской прогулки, группа людей в белом отправилась в храм, где их обрызгали теплой водой из бочки, после чего все они приняли участие еще в одной молитве.