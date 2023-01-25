Участники очистительного ритуала в Японии окунулись в холодный океан

Ритуал, напоминающий наши крещенские купания, традиционно проходит на острове Кюсю недалеко от храма Аошима. По легенде, к жителям деревни, которая находилась в этих местах, однажды пришли боги. Люди так торопились встретить их, что отправились к небожителям абсолютно голыми. По традициям ритуала, его участники облачаются лишь в белые набедренные повязки, носки и повязывают на голову ленту. Они верят, что водные процедуры и молитва, совершенные в этот день принесут им много благополучия и здоровья.